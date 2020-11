Aya Nakamura : les chiffres fous d'"Aya" !

En seulement quelques, "Aya" bat tous les records !

Il fallait s'y attendre et n'en déplaise aux équipes de "Quotidien", le troisième album d'Aya Nakamura, "Aya" est déjà un immense succès alors qu'il n'est sorti que vendredi 13 novembre. En seulement deux jours, les chiffres se sont déjà affolés. Ce n'est pas vraiment un surprise tant cet opus était attendu. Les résultats confirment ceux des singles comme "Jolie Nana" ou "Doudou" qui ont déjà fait sauter la baraque.

La chanteuse qui a récemment fêté le million d'exemplaires vendus de son précédent album "Nakamura" dans le monde ne pouvait que continuer sur cette voie. Alors qu'"Aya" n'est disponible que depuis le 13 novembre, l'opus de la chanteuse se retrouver déjà à la 42e place du classement Apple Music, mais attention, pas en France, dans le MONDE ! En France, elle cumule 3,9 millions de streams sur Spotify et classe 15 titres (sur les... 15 que contient l'album) dans le TOP 20 des singles les plus streamés dans l'Hexagone sur la même plateforme ! Autrement, tous les titres de son album sont streamés très très forts ! L'attrait de la nouveauté certainement mais pas que ! Aya Nakamura est un devenu un phénomène ! La preuve, elle arrache la première place à "Bande Organisée" de Jul, SCH et consorts !

???????? @AyaNakamuraa démarre à la 42ème position du classement Apple Music Monde avec son nouvel album ! Elle bat le record de PNL, qui avaient démarrer à la 43ème position avec « Deux Frères » ! Bravo ???? pic.twitter.com/PgbeLGF6Hc — Aya Nakamura Charts (@ayacharts) November 13, 2020

Sur Deezer, c'est plus ou moins la même chose. On note d'ailleurs que le titre préféré, celui qui a le plus de succès, est sont feat avec le rappeur anglais Stormzy, "Plus jamais". Dans le classement de la plateforme, elle place 14 titres dans les 20 premiers du classement ne laissant que "La Machine " à la 22e place. "Doudou" lui entre dans le TOP 100 des titres les plus écoutés sur Deezer monde en se classant 73e !

Sur Apple Music, tous les titres de l'album "Aya" sont dans le TOP 20 et c'est aussi le feat avec Stormzy qui truste la première place.

Tout cela en seulement 48h, on n'imagine pas les chiffres fous qu'"Aya" va engendré dans les semaines à venir...