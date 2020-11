Rich The Kid et YoungBoy NBA présente la tracklist de "Nobody Safe"

Leur album commun.

Rich The Kid et YoungBoy NBA ont fait équipe pour un projet commun, intitulé "Nobody Safe", attendu pour le 20 novembre prochain. Pour faire patienter les fans, ils ont partagé le tracklisting de cet album événement en même temps qu'un premier morceau.

YoungBoy NBA est particulièrement actif en cette année 2020. Il vient de sortir une mixtape surprise, "Until I Return", son quartrième projet depuis le début de l'année ! Son opus commun avec Rich The Kid sera donc le cinquième ! Si ça ce n'est pas de la productivité, on ne sait pas ce que c'est...

Et pour donner un aperçu de leur travail, ils ont aussi partagé un premier extrait, "Automatic".