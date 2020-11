Dinos révèle la tracklist de "Stamina"

Avec un seul feat.

Alors que Dinos a déjà donné le titre et la magnifique cover de son futur projet "Stamina", attendu pour le 27 novembre prochain, il vient de partager le tracklisting de cet opus.

"Stamina" contiendra 14 morceaux et Dinos n'y a invité qu'un seul autre rappeur en la personne de Laylow. Et pourtant, il a de l'ambition pour ce disque puisqu'il l'a qualifié récemment sur ses réseaux sociaux de "meilleur projet de [sa] carrière". De quoi donner envie de l'écouter sans plus attendre.

La tracklist de "Stamina"