Kendrick Lamar aurait enregistré l'équivalent de 6 albums !

C'est son ingénieur du son qui l'affirme

Alors que le premier couplet de Kenrick Lamar de l'année 2020 n'est apparu que sur l'album de Busta Rhymes sorti le 30 octobre dernier, l'espoir renait chez les fans de K.Dot. En effet, son ingénieur du son avec lequel il a l'habitude de travailler a révélé dans un podcast que le rappeur de TDE et lui aurait enregistré l'équivalent de six albums ! De quoi faire croire à un retour prochain du rappeur de Compton.

MixedByAli est l'ingénieur du son habituel de Kendrick Lamar. Et, dans le dernier épisode du podcast de Kevin Durant, "The ETCs", il a expliqué que le rappeur de TDE était productif ces derniers temps, qu'ils avaient beaucoup enregistré et que le stock de morceaux de K.Dot était impressionnant.

"Concernant Kendrick, laissez-moi vous dire qu'on a de quoi faire six albums. Vous savez, tout le monde travaille de la même manière, il s'agit seulement de savoir ce que vous pouvez faire de mieux et d'essayer d'obtenir la meilleure version possible de vous. C'est tout l'état d'esprit de Kendrick, toujours s'efforcer de faire mieux."

Et ce citer cet incroyable exemple qui explique pourquoi Kendrick Lamar prend autant de temps entre chacun de ses albums.

"Vous savez qu'il peut enregistrer une chanson entière et refaire un ad-lib un mois plus tard parce qu'il n'aime pas comment il a respiré à ce moment-là ?"

Ce n'est un secret pour personne que Kendrick Lamar est très pointilleux sur ce qu'il publie. Dans une interview datée de 2017 et donnée au Billboard, K.Dot a révélé qu'il avait créé entre trois et quatre versions de "Good Kid", par exemple...