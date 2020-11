PNL : la folle rumeur d'un nouvel album

Les deux frères ont-ils enregistré un album pendant le confinement ?

Depuis la diffusion d’un article posté par NRJ, Ademo et N.O.S se retrouvent au centre d'une rumeur. Cette dernière atteste que PNL aurait enregistré un album lors du dernier confinement. Cette information sur une possible suite à l'album "Deux frères" a été relayée massivement. Même si rien ne confirme ces spéculations surtout que les deux frères ont l'habitude de ne jamais parlé aux médias.

Le groupe a toujours su gérer sa communication à la perfection. Rien n’a jamais fuité sans que les frères au disque de diamant ne l’aient d’abord décidé. C’est d’ailleurs pourquoi cette info est aussi surprenante. Dans un article (depuis supprimé) sur leur site, NRJ déclare : "Ademo et N.O.S auraient travaillé sur un tout nouvel album pendant le confinement lié à la crise sanitaire de 2020. Ils devraient également faire leur retour sur scène lors d’une tournée évènement dès le mois de février l’année prochaine". Il n’en fallait pas plus pour que l’info soit partagée par plusieurs sites et médias sur le web.

Les fans sont habitués aux opérations surprises du groupe. Malgré tout, le doute concernant cet éventuel album s’est installé, notamment sur Twitter. Un questionnement qui n’aura été que de courte durée suite au poste de @LaPause_QLF :

Euh... Comment ca « Ademo et N.O.S auraient travaillé sur un tout nouvel album pendant le confinement » @NRJhitmusiconly on veut des explications ???? pic.twitter.com/zPhWgGqNtx — La Pause QLF ✌︎ (@LaPause_QLF) November 9, 2020

Une seule info s’avère néanmoins véridique. La tournée de PNL est toujours programmée pour février prochain. Après un concert diffusé sur Netflix, les deux frères seront de retour en live en 2021. En espérant que la tournée ne soit pas une nouvelle fois reportée… On croise les doigts !