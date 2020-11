YoungBoy NBA : sa mixtape surprise "Until I Return"

11 titres sans feat.

YoungBoy Never Broke Again poursuit son année 2020 hyper productive en ajoutant un autre projet à son catalogue. Mercredi 11 novembre, il a dévoilé la mixtape surprise "Until I Return" sur sa chaîne YouTube.

Sur ce projet, le quatrième quand même depuis le début de l'année après "Still Flexin, Still Steppin", "38 Baby 2" et "Top", YoungBoy NBA n'invite aucun artiste et les noms sont à chercher du côté des producteurs où l'on retrouve Murda Beatz par exemple. Attention, par contre, pour le moment "Until I Return" est introuvable sur les platesformes de streaming comme Spotify ou Apple Music.

Pour accompagner cette nouvelle mixtape, YoungBoy a également sorti un clip vidéo pour son morceau "Around". Réalisé par Rich Porter, le visuel est accompagné d'une description de YoungBoy qui écrit : "C'est une malédiction à l'intérieur de Vegas. Merde, ces mecs restent attachés et ont prié pour s'aimer soi-même."

Découvrez la mixtape de YoungBoy NBA ci-dessous.

TRACKLISTING

1. Toxic

2. Thrasher

3. Off 1 Tenth

4. I Expect You

5. Funds

6. Mask On

7. Casket Fresh

8. Walking Dead

9. Chopper City

10. Around

11. Whitey Bulgar