Jul annonce du lourd à venir

Dans une rare interview donnée à Konbini, l'architecte du projet de l'année, "13 Organisé", s'est livré sur la conception de cet incroyable porjet mais aussi sur son avenir et Jul a d'ores et déjà voulu prévenir, il prépare du lourd, du très lourd : "personne n'est prêt" a-t-il annoncé.

"13 ORGANISE"

" Et là, vu que je sortais mon vingtième album, c’était le timing parfait. On en parlait depuis longtemps avec l’équipe, mais on avait des craintes. On se disait que ce serait vraiment galère à faire, que certains artistes ne s’entendraient pas et que ça ne marcherait pas. Finalement, on a mis toutes nos craintes de côté, on s’est lancés et tout le monde s’est bien entendu [...] Tout le monde a mis son ego de côté et a montré la force de Marseille. On s’est tous réunis sur le projet, chacun a donné le meilleur de lui-même et ça a donné 13'Organisé [...] Je suis allé sur Instagram et j’ai contacté tout le monde pour savoir s’ils étaient bouillants pour participer. Après, j’ai demandé le numéro de tous les artistes, créé un groupe WhatsApp et on a commencé à échanger tous ensemble. Quand l’album a commencé à se dessiner, j’ai fait des groupes de huit artistes, un pour chaque morceau, et c’est parti comme ça. Écriture, enregistrement au studio et voilà. Aujourd’hui, le groupe WhatsApp est toujours actif, mais vu que maintenant tout le monde se connaît, c’est le bordel et ça fait que chambrer (rires) ! [...] Même mettre huit MC sur chaque son, personne ne l’avait fait. J’ai tenté et je me suis dit que ça pouvait marcher. Sur chaque son, il y a tout Marseille ; chacun amène son style, son délire, son univers. J’ai voulu tout mélanger et voilà le résultat."