Dadju pète le score avec plus d'un million d'albums écoulés

Dadju continue son ascension et dépasse le million d'albums vendus !

Dadju n'a pas fini de s'imposer comme un grand de la musique français et vient même franchir une barre prestigieuse, celle du million d'albums vendus. En seulement deux projets s'il vous plaît...

Le jeune prodige a su se faire un nom très rapidement, loin de rester dans l'ombre pourtant gigantesque de son frère aîné Gims. Emancipé et sans doute poussé par l'exemple et la réussite du rappeur de la Sexion d'Assaut, Dadju enchaîne les hits et les certifications. Cumulant respectivement disque diamant et double disque de platine pour ses deux premiers projets "Gentleman 2.0" et "Poison ou Antidote", l'artiste continue dans sa lancée avec la réédition XXL de son dernier projet. Dadju régale ses fans avec "Miel Book" mais ne se cantonne pas à la musique.

Passionné de streetwear, il a dévoilé il y a quelques semaines le teaser de sa propre marque Username et a également appelé à la mobilisation avec Give Back Charity. Sa notoriété ne lui fait pas oublier les problèmes sociétaux et mondiaux. Alors, conscient de son poids, Dadju s'en sert pour la bonne cause.

Véritable businessman, Dadju élève sa musique un cran au dessus en réalisant l'exploit de franchir le million d'albums vendus en seulement deux projets. Un ascension vertigineuse qui n'est pas prête de s'arrêter !