Ninho se met sur pause...

N.I ne sortira pas d'album avant 2022.

Le rappeur de 24 ans a fait une annonce surprenante. Il a déclaré dans l’émission "Planète rap" qu’il allait prendre une pause dans sa carrière musicale. Après avoir enchainé les projets, les certifications les feats, Ninho ne sortira plus rien avant 2022.

Invité sur l’émission "Planète rap", l’interprète de "La Zone" s’est confié sur ses projets et sur son avenir. Lui qui a toujours travaillé dur, il a aujourd’hui conscience qu’un break est nécessaire : "Il faut vivre un peu. […] Il faut voir d’autres choses. Avant je me disais : "Il faut travailler, travailler, travailler". Il y a des moments où il faut faire des coupures, et voilà c’est comme ça. On va prendre un peu de vacances, un peu de bon temps."

Il faudra donc patienter. Malgré une déclaration, qui a dû faire couler quelques larmes chez les fans de N.I, une bonne nouvelle ressort tout de même. L’artiste confirme enfin la création d’un 7ème "Binks to Binks" : "[Le 7ème arrivera] quand j’aurais les paroles à la hauteur du 6. J’avais décidé d’arrêter, mais tellement les gens me demandent le 'Binks to Binks', il faut en faire un 7ème méchant."

En quelques années seulement, Ninho s’est imposé comme artiste incontournable du rap français. Il sait s’entourer des meilleurs, mais le talent de l’artiste reste indéniable et ses récompenses en sont d’ailleurs la preuve. Le carton de sa dernière mixtape M.I.L.S 3 est l’exemple parfait. Depuis avril 2020, Ninho est le rappeur français détenant le plus de singles d’or, de platine et de diamant.

????Damso et Ninho sont désormais les seuls rappeurs francophones à avoir dépassé la barre des 25 singles de Platine !



Ninho : 35 ????

Damso : 26 ???? pic.twitter.com/7JXrH5h2i6 — Kultur (@Kulturlesite_) November 9, 2020

Avec tous ces succès, une pause est certainement bien méritée !