Rohff annonce un album pour 2021 !

ROH2F se prépare à livrer un nouvel opus l'année prochaine !

Quand ROH2F décide de revenir dans le rap game, il ne fait pas les choses à moitié ! Après avoir publié le titre "G.O.A.T", il affirme préparer un album pour 2021 ! Des collaborations avec Gims et Dadju pourraient faire partie du projet.

En temps normal, Housni ne se livre pas beaucoup et ne donne quasiment pas d’interview. Cette année, il a choisi de déroger à sa propre règle en se confiant sans filtre au média Rapunchline. Un entretien très surprenant dans lequel on a affaire à un Rohff serein, sincère et très posé. Et lorsqu’on lui demande si un nouveau projet arrive il répond sans détour : "Je taffe sur des titres, je prends du plaisir, je me renouvelle, je cherche des choses et dès que je suis satisfait, on reparle de tout ça sérieusement". Il sait comment faire patienter ses fans ! Il ajoute : "Et de temps en temps, je vous envoie un titre lourd comme "G.O.A.T" comme "SOLO" comme "Tous à l’abri", comme 'T'as capté'".

Cela fait deux ans que le rival de Booba n’a pas concocté d’opus. Depuis "Surnaturel", lâché en 2018 pour être précis. Ainsi, les sous-entendus de Hous’ signifient beaucoup pour ses fans. Ces derniers estiment que ce n’est plus qu'une question de temps avant la sortie du futur album.

Et ce n’est pas fini ! Roh2f nous donne quelques indices sur ce nouvel album. Il va collaborer avec Gims et son petit frère Dadju ! Celui qui a décroché un rôle dans la série Validé dit : "Ça a été fluide, Dadju c’est un petit frère qui est respectueux, voilà, il y eu une bonne alchimie en studio, c’est l’essentiel, il a respecté mon travail, j’ai respecté le sien […] la prod déchire […] c’est un beau titre. [Concernant le titre avec GIMS] Ouais c’est prévu, on en parle sur WhatsApp, il m’envoie des notes vocales, des essais, des tests, c’est prévu, tranquille". Ça promet d'être canon !

Rohff ne se précipite pas et veut faire les choses bien ! Et nous on a hâte de découvrir le résultat...