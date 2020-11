Chris Brown et Drake : bientôt un album commun ?

Les deux artistes pourraient sortir un projet ensemble en 2021.

Chris Brown a fait une annonce qui ne risque pas de passer inaperçu. L’interprète de "Go Crazy" pourrait collaborer avec Drake dans un album commun. Ce qui nous aurait semblé impossible il y a quelques années, pourrait bien se réaliser en 2021.

C’est vendredi, dans un live Instagram (à voir ici) avec Fat Joe, que Breezy a surpris tout le monde avec cette annonce. En tant qu’invité du live, il s’est prêté au jeu des questions-réponses. The Fat lui a alors demandé s’il y aurait un jour un album commun avec Drake, ce à quoi il a répondu : "Ouais, je pense qu’on veut choquer le monde. On a des titres, on a définitivement quelques titres en stock. C’est vraiment quelque chose sur lequel on va travailler dans le futur, et ça va être complètement fou". Il n’en fallait pas moins pour que Fat Joe s’imagine déjà le rendu incroyable qu’une collaboration comme celle-ci pourrait donner. Il va même plus loin en ajoutant : "Ce sera l’un des plus grands albums de l’histoire. Plus grand encore que les Beatles".

???????????????????? We getting an Aubreezy album? pic.twitter.com/6XW0rNBGrY — Billboard Bully ???? (@_introvertmind) November 7, 2020

Un projet comme celui-ci ne sortira évidemment pas demain. Il faut dire que les deux artistes sont débordés et ne manquent pas d’actus. Champagne Papi, qui continue de battre des records, sortira son album "Certified Lover Boy" en janvier 2021 et l’ex de Rihanna ne se repose pas non plus. Après avoir sorti "Slime & B", la mixtape commune avec Young Thug, il continue de collaborer avec tout le rap game US.

Maintenant que l’info est lâchée, les fans (mais pas que) de Chris Brown et de Drake resteront à l’affût. En espérant qu’ils ne nous fassent pas trop attendre…