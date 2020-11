Booba : les chiffres fous de "5G"

Le nouveau single de B2O enchaîne les records.

En se pavanant avant de sortir son morceau "5G", Booba plaçait de lui-même la barre très haute. Il savait aussi qu'après s'être moqué des chiffres de Gims, Kaaaris ou encore Rohff, il avait intérêt à assurer. Que ses fans se rassurent, il a fait mieux que ça. Sur Spotify, il a réussi l'exploit de déloger la "Bande Organisée" de Jul qui trustait la première place depuis plusieurs mois. Mais ce n'est pas tout, il a aussi réussi de grosses performances sur Genius et Apple Music.

Il n'aura fallu que dix heures pour que "5G", le dernier titre de Booba ne prenne la première place du Top Apple Music. Une sacrée performance pour Booba. Et quand on lit les commentaires qui accompagnent cet exploit, on comprend que le Duc dispose d'une base fan très forte et surtout très fidèle. Ils sont élogieux, certains parlent même de classique tandis que d'autres poursuivent leur entreprise de démolition des ennemis de B2O en comparant le succès du Duc à celui de ses ennemis. "T’as bouffé QALF en trois minutes" ou "Rohff avec 40 de fièvre". Il aussi pris la première place du top Apple Music en Belgique.

Mais ce n'est pas tout, "5G" a aussi fait une énorme percée sur Genius. Les paroles du morceau comptent déjà parmi les plus consultées du site de référence des lyrics, Genius. Booba aura même réussi à se placer devant Ariana Grande, Maluma, The Weeknd, Bad Bunny et Jhay Cortez en se hissant à la première place des tendances monde de Genius. Cela n'a pas duré longtemps mais suffisamment pour que cela mérite d'être souligné. En 16 heures, elles ont été consultées près de 72 000 fois !

Et dire que ces chiffres ne concernent qu'un single. Qu'est-ce que cela sera quand l'album "Ultra" sera disponible ?