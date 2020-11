Booba est toujours numéro un !

"5G" entre directement à la première place sur Spotify.

Booba devait frapper fort. Après s'être moqué des chiffres de Rohff, Gims ou encore Kaaris à propos de leurs derniers singles, "5G" devait être un carton sous peine de représailles (méritées) de la part de ses ennemis. Le Duc a relevé le défi haut la main, il a été numéro un sur Spotify en moins de 24h. Et il ne s'est pas trompé en remerciant ses ratpis et en rappelant son statut avec une photo sur laquelle on le voit endormi avec un doudou.

"5G" est devenu numéro un sur Spotify en moins de 24h. Il a réussi l'exploit de prendre la place du titre de l'année 2020 "Bande Organisée" et s'est même payé le luxe de rentrer dans le top de la plateforme de streaming au niveau mondial, rien que ça... Avec 792 697 streams en 24h, B2O est donc numéro un en Ftrance et prend la 176e position dans le monde ! Franchement, ce n'est pas un mince exploit...

???? « 5G » de Booba entre en 1ère position du Top Spotify France et en 176ème position du Top Spotify Monde avec 792.697 streams en 24h ! pic.twitter.com/4oc2cFXgCh — Ventes Rap (@VentesFRap) November 7, 2020 Alors pour fêter ça, il a posté sur son compte Instagram, une image de lui dormant avec un doudou. Est-ce une chèvre ? La question demeure... Si jamais c'était le cas, on saurait à qui cela serait adresser, suivez notre regard...