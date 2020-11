Gims : bientôt un concert virtuel !

Encore une fois, Gims sera précurseur !

Alors que le reconfinement a poussé Gims a reporté la sortie de son album "Le Fléau" qui aurait dû paraître ce vendredi 6 novembre, le rappeur de la Sexion d'Assaut va quand même proposer une compensation à ses fans afin de ne pas les laisser sans musique : il sera la star un concert virtuel !

Alors que les artistes américains ont rapidement intégré cette façon de continuer à faire des lives sans la présence physique du public mais en servant de toutes les technologies à leur service aujourd'hui dès le premier confinement, en atteste le succès du concept "Verzuz", les artistes français semblent plus frileux ou plus en retard. Comme souvent Gims sera le premier. Il a été le premier rappeur hexagonal à remplir le Stade de France, il le sera aussi à faire un concert virtuel. Il ne veut pas laisser son public seul dans le confinement, sans musique, sans visuel, sans musique, bref, sans plaisir.

Alors, retenez d'ores et déjà votre soirée du 20 décembre. Gims sera en concert sur la plateforme Gigson.live en partenariat avec Deezer. Cette performance d'une heure débutera à 21 h sera visible moyennant le prix modique de 9,90 euros, une somme beaucoup moins importante qu'une place de concert classique. Et puis, d'ici là, avec un peu de chance et si la situation le permet, "Le Fléau" sera peut-être finalement sorti.

Sur l’affiche de cet événement, on peut lire le slogan suivant “Le monde ne restera pas sans concert”. Une expérience inédite et un beau cadeau pour tous les amateurs de musique à quelques jours des fêtes de Noël…