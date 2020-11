Jul sollicite encore ses fans

Et annonce un nouvel album !

On ne change pas une formule qui gagne. Pour son précédent projet solo, Jul avait demandé à ses fans de lui proposer des covers possibles pour son album "La Machine". Le Marseillais qui ne dort jamais et dont l'aventure avec 13 Organisé n'est pas encore terminée est pourtant déjà dans le tur-fu. Il vient en effet de récidiver et de lancer un appel à sa communauté pour son quatorzième album studio en six ans, "Loin du monde", afin que les fans réalisent cette fois encore la cover du projet.

Jul dort-il ? Alors que "La Machine" son album sorti le 19 juin 2020 a été un immense succès, il a enchaîné dans la foulée avec LE projet de 2020, "13 Organisé" qui bat record sur record. Mais alors que l'exploitation de cette compilation 100% Marseille est très loin d'être terminée, le rappeur blondinet est déjà passé à autre chose. En effet, il vient d'annoncer le nom de son prochain album et veut que, cette fois encore, comme pour "La Machine", ce soit sa communauté qui s'occupe de réaliser la cover. Il a donc lancé un "appel à projet" sur Twitter.

Ma team j’espère que Sava ? J’ai besoin de vous !!!



Il me faut une pochette d’album avant le 15 novembre validé !!!



Je vous laisse tout gérer tout choisir comme la dernière fois ...



Le titre c’est LOIN DU MONDE — Jul (@jul) November 5, 2020

Mais attention cette fois le délai est serré. Jul a besoin des résultats de vos travaux avant le 15 novembre ce qui vous laisse une dizaine de jours pour peaufiner vos idées. Est-ce à dire que le rappeur marseillais envisage de sortir un nouveau projet avant la fin de l'année 2020 ? On ne jurerait pas du contraire, son incroyable productivité qui est sa marque de fabrique nous a plus d'une fois surpris.

julloindumonde@gmail.com le mail pour envoiyer votre taf et merci encore g besoin de vous — Jul (@jul) November 5, 2020

A vos tablettes, ordinateurs et crayons ! Le J a besoin de vous et il pressé !