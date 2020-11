Médine, Nav, Deen Burbigo : les sorties de la semaine

Voici les sorties de disque du 6 novembre 2020.

Petite journée chez nos amis américains, sans doute perturbés par les élections présidentielles qui n'en finissent pas. Par contre, côté rap français, et malgré l'absence de Gims qui a préféré reporter "Le Fléau", il y a du beau monde avec notamment les nouveaux projets de Médine et Deen Burbigo.

NAV & WHEEZY - "EMERGENCY TSUNAMI"

Le jeune prodige signé par le label de The Weeknd, Nav fait équipe avec le talentueux producteur Wheezy pour cette mixtape qui reçoit aussi la visite de Lil Baby, Young Thug, Gunna, Lil Keed et SahBabii.

DOE BOY & SOUTHSIDE - "DEMON R US"

Le rappeur signé par le label de Future, Freebandz s'adjoint les services du producteur de 808 Mafia pour un projet collaboratif, "Demon R Us". 19 titres sur lesquelles on retrouve également Lil Uzi Vert, Future, Chief Keef, Trippie Redd, Swae Lee et Young Nudy.

THE KID LAROI - "FUCK LOVE (SAVAGE)"

Première mixtape pour The Kid Laroi qui vient compléter son dernier EP ("Savage") Cette édition Deluxe offre sept nouveaux titres sur lesquels on retrouve Internet Money, Machine Gun Kelly et Marshmello.

GOODIE MOB - "SOUL GOOD EXPANDED EDITION"

Un peu de hip-hop old school aujourd'hui avec la réédition du premier projet de Goodie Mob qui est sorti le 7 novembre 1995 qui s'offre une version Deluxe avec huit nouveaux titres bonus et la version instrumental des 14 titres d'origine pour fêter dignement ses 25 ans. À cette époque, le collectif d'Atlanta se compose de Big Gipp, Khujo, Cee-Lo Green et T-Mo.

GUAD TARANTINO - "BANDEMIC"

Décidément, les artistes de Future et du label Freebandz sont chauds aujourd'hui puisque Guap Tarantino rejoint Doe Boy et envoie son nouveau projet, "Bandemix".

PHORA - "WITH LOVE 2"

Le Californien Phora sort le deuxième opus de sa série "With Love 2", la suite de l'original publié en 2016. Sur les 14 titres, on retrouve notamment Jhene Aiko, Kehlani, Ty Dolla $ign.

MEDINE - "GRAND MEDINE"

Toujours plus ouvert et plus mélodieux, Médine confirme ses nouvelles orientations artistiques. Elles se ressentent aussi quand on regarde la liste des invités puisque Bigflo et Oli côtoient Hatik, Oxmo, Rémy, Koba LaD, YL ou encore Soso Maness.

DEEN BURBIGO - "CERCLE VERTUEUX"

Deuxième album pour Deen Burbigo qui revient pour envoyer de la punchline. D'ailleurs, il dose ses feats puisque sur les 14 titres, on retrouve un gros morceau avec Alpha Wann et un autre Némir ou encore Eff Gee. Moins connus, il s'entoure aussi de Edge et Esso Luxueux.

NONAME - "BIG PANDA"

Artiste en développement, Noname se présente avec une mixtape de 10 titres sur laquelle on trouve des feats de Key Largo, Captaine Roshi, Zefor ou encore Laskiiz.

C.O.R "RUE DE MADRID"

Originaire d'Aulnay-sous-Bois et signé chez Def Jam, C.O.R dévoile son album "Rue de Madrid" sur lequel il s'entoure de GLK, Sofiane, Da Uzi, 13 Block, Goulag, Craky, Matric, Tyrote.