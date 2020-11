Kodak Black : découvrez la tracklist de "Bill Israel"

Le nom de Tory Lanez créé la polémique.

Toujours sous les verrous, Kodak Black n'en continue pas moins de teaser son prochain album, "Bill Israel" qui devrait sorti le 11 novembre. Le rappeur condamné à 46 mois de prison vient d'en publier le tracklisting. Une annonce qui fait polémique parce qu'il va y partager un morceau avec Tory Lanez, mis au ban du rap US depuis qu'il ait tiré sur Megan Thee Stallion.

Si le rappeur canadien n'est pas le seul invité de Kodak puisqu'on retrouve aussi au tracklisting Gucci Mane, Lil Yachty, Jackboy et CBE, c'est pourtant son nom que tout le monde a retenu. Et la polémique n'est pas loin. Tory Lanez étant devenu persona non grata depuis son album "Daystar" dans lequel il rappait son innocence dans l'affaire de la fusillade.

On en saura certainement un peu plus dans les semaines qui viennent. Bien qu'étant toujours enfermé, Kodak Black n'en oublie pas que son métier c'est le rap et c'est aussi, certainement, pour une lui, une façon de se sentir libre, même entre les murs d'une prison.