"Bande organisée" est le morceau le plus écouté en France en 2020

Alors qu'il n'est sorti qu'au mois d'août !

Nos camarades de Ventes Rap ont posté sur Twitter le classement des 10 sons rap les plus écoutés de l'année 2020. Sans surprise et malgré que le titre ne soit sorti qu'il y a quelques mois, c'est la "Bande organisée" de Jul, SCH, Kofs, Soso Maness, Naps, Houari, Elams et Solda qui prend la première place avec 83,9 millions de streams loin devant "Angela" d'Hatik avec 81,8 millions de streams et surtout presque un an d'exploitation de plus.

On a l'impression de se répéter régulièrement mais il faut bien admettre que Jul et son projet "13 Organisé", une compilation 100% Marseille regroupant une cinquantaine d'artistes ne cessent de battre record sur record. La preuve, alors que le titre "Bande Organisée" n'a été rendu public que le 15 août 2020, il est déjà, moins de trois mois après sa mise en ligne, en tête du classement des titres les plus streamés en France en 2020. A titre de comparaison, le deuxième du classement, le morceau "Angela" d'Hatik est sorti en août 2019 ! Cela donne encore un peu plus d'épaisseur à la réussite des rappeurs marseillais.