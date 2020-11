La Sexion d'Assaut de retour... Un extrait dévoilé !

La Sexion d'Assaut fait son come-back en dévoilant un morceau inédit.

Ces derniers mois, le retour probable de la Sexion d’Assaut a été annoncé plusieurs fois. Black M semble vouloir confirmer toutes les rumeurs. Sur ses réseaux sociaux, il a publié un extrait inédit d'un titre enregistré avec le groupe.

L’album tant attendu de la Sexion d’Assaut va-t-il arriver très prochainement ? C’est fort possible ! On sait que le projet en question qui se nomme "Le Retour des Rois" avance et est peut-être même terminé. Ainsi, Gims, Black M, Lefa et toute la team seraient de retour très vite. Un nouvel indice vient affirmer cette supposition. Et on peut dire que c'est grâce à Black M ! Celui qui a collaboré sur le son "Merci" vient de livrer un extrait inédit de presque une minute sur ses réseaux sociaux.

On peut entendre un couplet de Black M lui-même. Et dans ce dernier il évoque la Sexion d’Assaut. Il rappe : "Sexion d'Assaut tu connais oui ça kick tah les barges !". Ça donne envie d’écouter la suite ! L’album s’annonce vraiment plus que bien. Et on a même un petit indice sur la date de sortie. En légende, celui qui s'est fait clashé par Booba a écrit : "Vivement la fin du confinement". Il a également mentionné le compte Instagram de la team.

Après, on ne va pas s’avancer en affirmant haut et fort que cet inédit sera présent dans le nouvel opus "Le Retour des Rois". Mais il y a de grandes chances que ce soit le cas. On sait que le projet arrive bientôt. Gims n'a pas arrêté de le teaser d'ailleurs !

On devrait avoir plus d’informations les prochaines semaines. On vous tient au courant !

Vous avez hâte ?