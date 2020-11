SCH : son feat avec Julien Doré confirmé !

Par le chanteur lui-même !

Cela faisait un moment que SCH et Julien Doré se tournaient autour multipliant les appels du pied, les compliments et laissant la porte plus qu'ouverte à une possible collaboration. Alors que la question revenait souvent sur le tapis lors des interviews de l'un ou de l'autre, le chanteur de "Coco Câline" a confirmé que le feat était enregistré. Enfin serait-on tenté de dire.

Par contre, on se demande si Julien Doré sait bien ce qu'il fait. C'est un poids lourd de l'industrie musicale française certes, mais SCH ne laisse pas sa part et surtout le rappeur marseillais a découpé à peu près tous les feats qu'il a accordé en 2020 et s'est même permis le luxe de sortir du lot sur la compilation événement "13 Organisé" qui comprend quand même cinquante artistes ! Mais cela n'a pas l'air d'émouvoir le chanteur qui a annoncé cette collaboration comme si de rien n'était, en répondant simplement à une question sur Twitter.

Evidemment, on n'en sait pas plus sur le contenu de leur collaboration : quel style de musique ? Rap ? Pop ? Chant ? Ni la date de sortie, ni si ce titre ira sur le projet d'un des deux artistes. Alors, Twitter s'est lancé à la recherche de rumeurs ou a émis des hypothèses avec beaucoup d'humour. On espère juste que ça ne tardera pas trop car on a vraiment d'entendre cette surprenante combinaison...

Feat Capillaire de très très haut niveau — Carla (@meyniel18) November 4, 2020