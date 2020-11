Damso : le mystère s'épaissit

Les teasers du rappeur belge laisse la place à toutes les interprétations...

Damso est de plus en plus énigmatique. Alors que le dernier projet du rappeur belge, "QALF" vient d'être certifié disque de platine, Dems ne lâche rien et balance un teaser bien mystérieux. Il s'agit d'une vidéo qui laisse à penser que la suite d'"Ipseité" est pour bientôt. Enfin, si tant est que son prochain projet soit bien la suite d'"Ipseité", parce que ça aussi ça n'a jamais été confirmé par l'artiste...

Cette fois, la vidéo postée par Damos montre le logo "QALF" qui tourne sur lui-même. Mais ce qui est intéressant se trouve juste en-dessous : ce sont des lettres de l'alphabet grec qui forme une suite au mot Ipseité. Bon, c'est clair que ce n'est pas clair justement mais tout le mystère est là. Et puis, c'est un code que lequel s'appuie Damso pour sa communication depuis la sortie de son dernier opus. Si on ajoute à cela qu'il avait annoncé dans son interview à Clique que "Les lettres allaient arriver", on est logiquement en plein dedans.

????DAMSO vient de partager un mystérieux visuel avec le retour du logo « QALF » et la suite de l’alphabet grec ! pic.twitter.com/zl3fgXE8iF — RAPLUME (@raplume) November 3, 2020

Comme tout cela reste quand même très très abscons, Damso a essayé de rendre les choses un peu plus lisibles plus tard en partageant un très court extrait d'un morceau inédit.

Il a aussi partagé une autre vidéo avec un (très court) extrait inédit pic.twitter.com/iVAvll7kw7 — RAPLUME (@raplume) November 3, 2020

Bon, ce n'est pas forcément plus clair finalement, mais on se dit que les choses vont quand même dans le bon sens et que si Damso poste de tels "indices", c'est quand même qu'il prépare quelque chose. Restons donc à l'affût pour déchiffrer ses prochains messages !