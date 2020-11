Hatik a bouclé son album

Le prochain projet du rappeur est terminé.

Hatik est très actif. Après plusieurs rééditions de sa mixtape "Chaise Pliante", le rappeur du 78 ne s’est pas arrêté de travailler. Il a annoncé sur ses réseaux sociaux que son prochain projet était fini et il s'agira cette fois d'un album.

Que ce soit en tant que rappeur ou acteur, Hatik est sur tous les fronts. Après la série "Validé", il sera au casting de la prochaine série TF1. On peut donc dire que sa carrière d’acteur décolle, mais il n’en oublie pas pour autant la musique. Après le succès de ses derniers feats, il a déclaré dans une story Instagram que son prochain album était terminé. L’artiste a écrit en légende : "On ne s'arrêtera jamais de bosser. Ni de s'amuser. Si je bosse et que je ne m'amuse pas c'est que je ne bosse pas bien. Il est 4h, je suis totalement fucked up depuis une semaine mais je m'amuse toujours autant alors que l'album est déjà bouclé. Là c'est le drogué de taf qui parle. Gros bisous à tous." Voilà un état d’esprit positif. C’est vrai que le travail n’en est pas vraiment quand on s’éclate !

Hatik bosse dur, mais il s’engage aussi. Toujours sur son compte Instagram, il a récemment partagé un extrait de son passage sur le plateau de "Taratata". Invité de l’émission, il a dénoncé les injustices et les violences policières à travers un texte poignant écrit spécialement pour l’occasion.

Véritable pile électrique, celui qui s’est livré dans "Adieu mon amour" n’a pas fini de faire parler de lui. Il ne reste plus qu’à attendre la sortie de son prochain album.