Omarion signe son retour avec l'album "The Kinection"

Le chanteur a pris tout le monde par surprise.

Omarion a surpris tout le monde en annonçant son retour à la musique et la sortie de son album "The Kinection". Au cours des dernières semaines, le chanteur avait partagé des singles et des vidéos avant de finalement sortir son album, "The Kinection", le premier depuis six ans.

"The Kinection" est un projet court de 30 minutes dans lequel le chanteur a convié de nombreux invités prestigieux comme Busy Signal, Wale, T-Pain et Ghostface Killah. Du côté de la production aussi il y a du beau monde puisque les musiques sont signées par Smash David, Knxwledge, Anderson .Paak ou encore James Fauntleroy.