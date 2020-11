Drake : "Take Care" a passé plus de 7 ans dans le Billboard !

Drizzy pète les scores avec son album "Take Care".

L'album "Take Care" de Drake vient d'établir un nouveau record : il a passé plus de sept ans dans le classement Billboard 200, le classement des ventes d'albums aux Etats-Unis. Le deuxième album du rappeur canadien vient de franchir la barre des 400 semaines de présence dans les charts. Un véritable exploit.

Beaucoup pensent que "Take Care", sorti au début de la décennie en 2010, a été l'album déterminant dans la carrière de l'artiste de Toronto. Il y a une autre école qui veut que le disque charnière de la carrière de Drizzy soit plutôt "Nothing Was The Same" ou encore "If You're Reading This It's Too Late", deux projets que l'on pourrait définir comme étant les bases du succès de Drake. Difficile pourtant de contester les chiffres e son deuxième opus...

De toute évidence, "Take Care" de Drizzy occupe une place de choix. Surtout si on prend en compte le temps qu'il a passé dans le Billboard 200 puisqu'il vient de franchir la barre des quatre cents semaines si on en croit le calcul de Chart Data, une présence qui s'étend sur plus de sept ans ! Suffisamment impressionnant pour le placer en tant que "Rap Album Of The Decade" officiel du Billboard.

De toute évidence, les gens ont trouvé de nombreuses raisons pour écouter encore et encore le deuxième album de Drizzy, que ce soit des singles comme la chanson titre, le morceau avec Lil Wayne "HYFR", le duo épique de Rick Ross "Lord Knows" ou encore le track "Marvin's Chamber."

Compte tenu de l'impact de Drake non seulement dans le milieu hip-hop, mais aussi dans la culture pop en général, il est juste de dire que "Take Care" continue de jouer un rôle majeur dans son héritage. Un héritage qui continue de s'étendre avec la sortie imminente de "Certified Lover Boy", certainement en janvier. Bien que le monde musical ne manque pas de hits, il est évident que l'album sophomore de Drake a gagné le droit d'être qualifié de classique, ne serait-ce qu'en raison de l'impression durable qu'il continue de laisser.

Et vous ? Vous continuez de saigner cette pépite ?