Alpha Wann met la pression

Il continue de teaser "Dondada Mixtape Vol.1".

Attention, Alpha Wann est très chaud. On a pu s'en apercevoir dans le feat avec Freeze Corleone, "Rap catéchisme". Alors, quand dans la foulée, il a annoncé un projet, on était à l'écoute. Si rien n'est encore venu, cela ne saurait tarder, rassurez-vous.

Alors le rappeur de 1.9.9.5 continue de teaser son opus et met la pression. Il faut dire qu'il peut se le permettre, depuis la sortie de son premier solo, "UMLA", il a traumatisé le rap français et surtout montré à quel point il avait progressé. Son futur projet doit donc confirmer tout cela. C'est pourquoi "Dondada Mixtape Vol.1" est si attendue. Le rappeur le sait mais fait lentement monter la pression.

Pour cela, il a repris un mème Internet bien connu pour comparer ce qui arrive et le rap français dans une story Instagram. On y voit un enfant faire de la trottinette poursuivi par un oiseau agressif qui ne cesse de l'attaquer. "L'oiseau c'est la mixtape Dondada, l'enfant c'est le rap français. Ça arrive attention". Le message est clair...

En tout cas, le rap français est prévenu et ce, même si on ne connaît ni la date de sortie, sans doute ce mois-ci, ni le tracklisting, ni les featurings. Mais Alpha Wann est devenu aujourd'hui un rappeur qui compte et si novembre s'annonce riche en sortie de toutes sortes avec des projets de Médine, Deen Burbigo, Booba (?) et le projet 100% rap de Gims, entre autres, la plume et le flow du rappeur de L'Entourage feront merveille auprès des fans surtout que le format mixtape est propice à tenter de nombreuses choses et de nombreuses combinaisons. On a hâte !