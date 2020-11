6ix9ine trollé par Lil Durk

Le rappeur de Chicago reparle de chiffres.

6ix9ine a beau avoir disparu des réseaux sociaux depuis l'échec de son album "Tattle Tales", ses ennemis ne l'oublient pas. King Von a condamné à nouveau Akon pour avoir travaillé avec Tekashi cette semaine. Aujourd'hui, c'est au tour de Lil Durk de se rappeler à son souvenir en lui balançant les projections de vente de l'album de Trippie Redd, "Pegasus" sorti ce vendredi 30 octobre et en les comparant aux siens...

Les projections de vente sont déjà là. On prend les chiffres du milieu de semaine et on estime que tel ou tel projet va faire tel résultat. Ce sont ce que l'on appelle les chiffres mid-week. Ceux de "Pegasus", le dernier album de Trippie Redd viennent donc de tomber et ils réjouissent Lil Durk qui les a immédiatement comparé à ceux de "Tattle Tales", l'album de 6ix9ine.

Selon Hits Daily Double, "Pegasus" devrait faire ses débuts au Billboard 200 avec environ 60 000 à 70 000 copies écoulées au cours de sa première semaine. Lil Durk n’a pas perdu de temps pour transformer l’actualité en une opportunité de troller Tekashi 6ix9ine.