Rihanna : son album enfin sur les rails ?

La chanteuse a été vue en train de tourner une vidéo à LA.

Quand il s'agit de "R9", le potentiel futur album de Rihanna, on s'accroche à tout ce qui ressemble à une info ou un indice. Alors, quand la chanteuse est vue en train de tourner une vidéo à Los Angeles, on pense tout de suite qu'elle est sur un clip pour un single ou simplement pour annoncer son opus si attendu.

Dimanche, Rihanna est devenu top tendance sur Twitter aux Etats-Unis pour la simple et bonne raison que la chanteuse a été vue à Los Angeles en train de tourner ce qui semble être un clip vidéo. Portant un manteau de fourrure, un masque noir et un sac Louis Vuitton, Riri a été photographiée entrant dans l'hôtel NoMad sur Olive Street. Cela a suffit pour déclencher l'enthousiasme des fans qui attendent un successeur à "ANTI" depuis 2016.

Rihanna is coming ???? #Rihanna pic.twitter.com/sfwsrHuhIC — Я (@WATTS__ON) October 31, 2020 Il s'agit quand même de nuancer la folie qui s'est emparée des réseaux sociaux. En effet, Rihanna a avoué elle-même qu'elle n'avait pas la tête à terminer son album alors que le monde se débat avec une pandémie de Covid-19 et que les élections américaines, dans lesquelles elle s'est fortement engagée, sont dans leur dernière ligne droite. Elle avait déclaré ceci début octobre : "Je veux m’amuser avec la musique. Nous traversons une période très compliquée. Le monde dans lequel on vit est très pesant tous les jours. Je veux aller en tournée, mais je ne peux pas. Et je me demande comment je vais faire pour créer ne serait-ce que des visuels".

C'est toujours valable aujourd'hui. Et puis, entre ses activités beauté pour Fenty Beauty ou sa ligne de lingerie Savage x Fenty, la chanteuse pouvait tout aussi bien tourner une pub ou une vidéo destinée à ces marques et/ou aux réseaux sociaux. Même si on veut y croire, on ne s'enflamme pas non plus, on a tellement été déçu...

La preuve, même les fans hardcore ont du mal à se réjouir vraiment.