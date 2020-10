Sinik dévoile la cover et la date de sortie de son huitième album

Depuis qu'il est sorti de sa retraite, Sinik est redevenu productif. Il vient de donner un date de sortie à son huitième album, "8ème art". Mals'1 a aussi dévoilé la cover et un nouvel extrait de cet opus.

"8ème art" sortira donc le 27 novembre prochain. Après plusieurs semaines de teasing, Sinik a mis fin au suspens.

Feuilles en mains, micro branché, Sinik se montre en bas des tours entouré de ses potes, prêt à balancer du feu. Une façon de montrer qu'il reste proche de son public et que son immense carrière n'altère pas sa rage. Le visuel réalisée par Underground Noises donne le ton d'un opus qui s'annonce tranchant. Pas étonnant pour celui qui a toujours écrit sur la société qui l'entoure. En ce moment, il y a largement de quoi faire...

Mais ce n'est pas tout. S.I.N.I.K a aussi balancé un nouveau titre de "8ème art" avec le morceau "Bang Bang" déjà disponible sur les plateformes de streaming. Une preuve supplémentaire que le rappeur des Ulis a toujours la rage et qu'il compte bien laisser le feu en lui s'exprimer. Energie, écriture, Sinik n'a rien perdu et si vous avez un doute, on vous conseille d'écouter ce nouvel extrait.