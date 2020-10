Médine accompagné de Koba LaD, Oxmo, Larry, Rémy et Pirate sur "Grand Paris 2"

Un sacré casting.

Depuis plusieurs jours, Médine jouait le suspens concernant le casting complet de son morceau "Grand Paris 2". On sait maintenant qu'il partagera le mic avec Koba LaD, Oxmo, Larry, Rémy et Pirate. Une sélection à la fois suprenante et excitante pour l'auditeur.

En effet, chacun des rappeurs présents sur ce featuring a son propre style et son propre univers et aucun ne correspond avec ceux des autres. Difficile par exemple de trouver plus différents que Koba LaD et Oxmo Puccino ou même Rémy. Et pourtant, c'est cette combinaison de talents qui va sortir ce que l'on espère être un aussi gros morceau que le "Grand Paris" original qui réunissait déjà des horizons différents. Rappelez-vous, on y trouvait Lartiste, Lino, Sofiane, Alivor, Seth Gueko, Ninho et Youssoupha.