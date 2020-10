Naza devient livreur pour annoncer les feats de son prochain album, "Gros bébé"

Naza dévoile les featurings de "Gros Bébé" en faisant des livraisons.

Naza a annoncé les rappeurs présents sur son prochain album "Gros Bébé" dans une vidéo très drôle. La sortie de son prochain projet est prévue pour le 13 novembre et de nombreux artistes ont répondu présents : SCH, Keblack, Niska et bien d’autres.

Plus d’un an et demi après sa mixtape "Bénef", Naza est de retour avec un nouveau projet. Il avait dévoilé la date de "Gros Bébé" autour d’un repas, dans une vidéo teasing. Cette fois-ci, c’est en livreur "Naza Eats" qu’il s’est transformé pour annoncer les feats de l’album. Niska, Heuss l’enfoiré, Keblack, SCH et RK ont donc reçu une livraison spéciale. Une idée originale, pour un Naza qui a toujours eu un grand sens de l’humour.

D’Evry à Aubagne en passant par Villeneuve, il n’a oublié par personne. Pâtisseries, burgers, pizza ou poulet, chaque menu correspond au nom d’une collaboration. Sans surprise, "Jolie Bébé" était inscrit sur la livraison de Niska. La connexion entre les deux artistes a cartonné dès sa sortie et le titre comptabilise aujourd’hui des millions de vues. SCH a eu droit à des burgers "Mauvais" et Keblack a (presque) pu déguster du poulet "C’est comme ça". RK a quant à lui reçu un menu appelé "Quand même".

Naza nous a donc régalé avec un teasing original qui annonce un album fort. Difficile de ne pas avoir faim après ça…