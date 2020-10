Benny The Butcher : son top 5 des plus grands groupes de l'histoire du rap

Un classement de légendes...

En pleine actualité avec son album "Burden of Proof", Benny the Butcher a été amené, dans une interview, à donner le top 5 de ses groupes préférés. Et, sans surprise, il n'y a que des légendes.

Invité de la chaîne ESPN et de l'émission "Jalen & Jacoby", le rappeur de Griselda a été interrogé sur son rapport au hip-hop et sur ce qu'il aimait. Jalen Rose lui a notamment demandé de donner son top 5 des cinq meilleurs groupes de rap de tous les temps.

A tout seigneur tout honneur, il a commencé par le Wu-Tang Clan, expliquant qu'il ne pouvait vraiment pas faire autrement. Il a ensuite cité Mobb Deep et salué la mémoire de Prodigy. Ensuite, il a parlé de The Lox : "Ces types m'ont aussi élevé. Je suis parti en tournée avec ces gars-là alors que je vivais encore dans la cité".

Ensuite, il a donné le nom de Run-DMC ce qui lui a rappelé une anecdote de son enfance.

"Mon père écoutait tellement ces mecs. Il avait l'habitude d'avoir le haut-parleur sur la banquette arrière de la voiture. Nous roulions et nous écoutions Run-DMC. Ensuite, ça a un peu changé, il y avait beaucoup de groupes, vous avez des gars comme Outkast par exemple... J'aurais pu parler de GangStarr aussi. Il y a eu tellement de groupes qui m'ont apporté quelque chose ! Ils m'ont accompagné quand je grandissais et musicalement, je dois aussi les inclure."

Ce n'est jamais évident de faire un top 5 car beaucoup de groupes et d'artistes ont une influence sur nous à différentes périodes de nos vies mais il faut avouer que celui de Benny The Butcher a carrément de la gueule.