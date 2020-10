Jul : comment il a réussi "13 Organisé"

13 Organisé : les coulisses de l'enregistrement du succès de 2020

Pour nos confrères de Mouv, le journaliste Jérémie Léger a réalisé l'enquête qu'on aurait tous voulu faire : comprendre et surtout savoir comment s'est déroulée la genèse du projet qui fera que 2020 ne sera pas si pourrie que ça : "13 Organisé". Une enquête longue et minutieuse qui explique les dessous d'un projet hors norme réunissant 50 rappeurs marseillais et enchaînant depuis records sur records...

C'est bien Jul qui est à l'origine du projet. Au départ, il s'agit juste d'enregistrer le morceau "Bande organisée" puis, l'idée d'aller plus loin fait son chemin comme le raconte Kofs :

"Quand on était au studio au début, ça parlait pas d’album, mais seulement du single" Bande Organisée". Quand on a vu que le morceau défonçait, on s’est dit que ça serait ouf de faire un album à 50".

Jul a alors récupéré le maximum de numéros de téléphone et a créé un immense groupe de discussion dans lequel il a soumis son idée à tous. Jul n'a plus rien à prouver, s'il le fait, c'est pour mettre sa ville et ses artistes en avant. De fait, personne ne refuse.

Sat de la FF

"C’était une nuit, je me souviens, j’entends mon téléphone qui sonne et c’était Jul. J’ai trouvé ça bizarre, quand j’ai vu son nom, j’ai cru à une blague."

Shurik'N d'IAM

"Un projet fédérateur avec toutes les générations, ça faisait longtemps. Les collectifs, ça manquait au rap et ça me manquait à moi, c’était impossible de refuser."

Thabiti

"Comment dire non ? J’ai posé avec des légendes et des gars que j’écoutais étant petit. C’est juste magique."

En un mois et demi tout était ficelé : "C’était facile, car tout le monde allait dans la même direction, avait la même énergie et voulait tuer ça", raconte Jul. Un dévouement qui force l'admiration de Kofs : "Jul a réussi à ramener la solidarité qui existait à l’époque d’IAM de la FF et du Shit Squad. Il savait qu’il pouvait le faire et il s’est pas manqué".

Surtout plus qu'un projet musical, c'est l'occasion de montrer qu'à Marseille, solidarité et unité ne sont pas de vains mots. Résultat, en studio chacun donne le meilleur de lui-même et passe outre les différences d'âge ou de style pour "arracher le micro" comme le raconte Sat.

Au final, c'est peut-être SCH qui résume le mieux la situation :

"Il y avait que Jul qui pouvait amener ce projet-là. Dans la tête des gens aujourd’hui, c’est lui le symbole de la musique de Marseille. Jul à Marseille, c’est comme Schumi dans la F1, mais en Y. C’est l’une des plus belles initiatives de ses 20 dernières et des 20 prochaines années. Pour moi, c’est carrément le projet d’un siècle. Tu ne verras pas des projets unitaires comme celui-là dans les prochains mois".

Jul, lui, voit déjà plus loin...