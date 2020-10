DaBaby : le grand perdant des BET Hip-Hop Awards !

DaBaby n'a reçu aucun prix lors des BET Hip-Hop Awards !

Cette année, DaBaby devait être LA vedette des BET Hip-Hop Awards. Nominé à douze reprises, il était quasiment certain de recevoir au moins un prix. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Le rappeur est reparti les mains vides.

La célébration annuelle des BET Hip-Hop Awards a eu lieu le mardi 27 octobre dernier. L’événement était très attendu et a conquis les téléspectateurs avec toutes les performances dingues qui se sont enchainées. Et comme à chaque concours, il y a forcément une récompense à la fin. Nominés dans différentes catégories, des grosses têtes du hip-hop game se sont concurrencées. Mais s’il y a bien une personne qui devait plus que serein, c’est bien DaBaby. Son nom se trouvait dans douze listes. Donc forcément, ça devait finir par payer. Sauf qu’à la surprise générale, il n’a remporté aucun prix !

DaBaby était nommés dans les catégories suivantes :

La meilleure vidéo hip-hop pour "Bop" et "Rockstar"

Le son de l’année pour "Bop" et "Rockstar"

L’album de l’année avec "Blame It on Baby" et "Kirk"

La meilleure collaboration pour son travail avec Roddy et Jack Harlow’s sur "Whats Poppin"

La meilleure performance live

Le parolier de l’année

L’artiste hip-hop de l’année.

Impact Track avec le remix "Black Lives Matter" du titre "Rockstar"

Meilleur couplet dans une collaboration

Celui qui va collaborer avec Kanye West semble le prendre plutôt bien. Il a même commenté sa défaite dans la foulée sur les réseaux sociaux en félicitant les gagnants !

C'est pas grave, il fera une remontada l'année prochaine !