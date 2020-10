"Jours de Gloire" : les rappeurs s'unissent pour Samuel Paty

"Jour de Gloire", un projet pour la République...

Avec tous les événements tragiques qui envahissent les informations ces temps-ci, les artistes peuvent d'autant plus aspirer à prêter leur talent à une cause bien particulière. C'est le cas du projet "Jours de Gloire", un album pour mettre en avant les valeurs de la République Française.

Pour ce projet musical, plus de 19 artistes français ont répondu présents et récemment, Oxmo Puccino a révélé un extrait afin de rendre hommage au corps enseignant, affaibli depuis l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire à Conflans-Sainte-Honorine.

Cet enregistrement aurait du voir le jour avec la sortie de l’album Jours de Gloire. Sebastien Boudria a l’initiative de ce projet est professeur. Ce texte signé Jean Jaurès résonne tristement avec l’actualité.

L'album "Jours de Gloire" sortira le 6 novembre prochain et on pourra y retrouver Akhenaton, Grand Corps Malade, Oxmo Puccino, Camélia Jordana ou encore Abd Al Malik. Les artistes prêteront leur voix pour chanter mais également pour lire des textes ou poèmes. Pour le moment, peu d'informations circulent autour de cet album, mais on peut déjà lire sur le site de la FNAC : "Jours de Gloire est un projet citoyen non partisan, qui vise à fédérer tous les Français, quelle que soit leur origine, autour d’une fierté humble : l’héritage commun que constituent les valeurs de la République française. Ce projet est avant tout un projet artistique, aux compositions et interprétations diverses. Si les personnalités diffèrent par leur âge, leur répertoire et leur positionnement musical, elles se rassemblent avec justesse autour du thème et au nom de valeurs positives. Ce projet permet une approche artistique, sensible et surtout non revendicative du vivre-ensemble".

En attendant, vous pouvez découvrir la lecture signée Oxmo Puccino.