"Bande Organisée" bat un nouveau record !

Rien ne peut rivaliser avec la bande marseillaise...

Jul et toute sa bande continue de battre les records depuis la sortie de "Bande Organisée" en août dernier. Le morceau réunissant Jul, SCH, Soso Maness, NAPS, Kofs, Solda, Houari et Elams est un vrai succès. Sacré disque de platine en seulement 25 jours, c'est l'ascension la plus rapide pour un titre de rap en France.



Aujourd'hui, on apprend que "Bande Organisée" met un autre pied dans l'histoire en s'inscrivant pendant 69 jours d'affilé dans le TOP Spotify Monde. Encore une fois, c'est la première fois qu'un morceau de rap français réussi cet exploit.

????« Bande Organisée » a battu le record de longévité dans le TOP Spotify Monde pour un morceau de rap français. ????



69 JOURS consécutifs ! pic.twitter.com/hnfDOma20j — Kultur (@Kulturlesite_) October 27, 2020

"Bande Organisé" était le premier extrait du projet 100% Marseille, intitulé "13 Organisé", initié par Jul et sorti le 9 octobre. Sur l'album, on retrouve plus de 50 artistes comme SCH, NAPS, Akhenaton, Shurik'n, Le Rat Luciano, Alonzo, L'Algérino, Moubarak ou encore Kamikaz. Quant à Jul, qui a eu la capacité de pouvoir rassembler les rappeurs du 13, il ne s'est pas arrêté là et a décidé de placer tous les artistes en tant que "producteurs" sur le projet et donc de leur verser à tous la même somme d'argent.

Toute cette belle histoire se conclut par un morceau exclusif de 30 minutes, offert par les artistes de "13 Organisé" dans leur dernier live Youtube le vendredi 23 octobre.