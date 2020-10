Nick Cannon : "Eminem a le meilleur flow du monde !"

On est loin du clash...

Pendant des années, Nick Cannon et Eminem se sont sévèrement clashés. Mais grâce aux bons hospices de Royce Da 5'9", les deux personnalités se sont rapprochées et ont enterré la hache de guerre. Comme avec Lord Jamar, Em' est passé à autre chose et les choses sont closes. Nick Cannon verse même dans l'effet inverse, il vient en effet de déclarer que Slim Shady "avait le meilleur flow du monde" avant de conclure : "Salut à toi King". Pompeux mais respectueux.

Malgré leur passé, Nick Cannon, animateur sur la radio Power 106, sait reconnaître un bon rappeur, fusse-t-il un ennemi de longue date. Alors, lors de la rubrique "World Famous Top 5", il a abordé le top 5 des rappeurs au meilleur flow et n'a pu que s'incliner devant le talent d'Eminem qui domine ce classement.

"Je dois lui donner la première place. Je n'ai pas de haine dans mon coeur. Marshall Mathers, Mesdames et Messieurs, Eminem. Ce mec ne peut pas être contesté en ce qui concerne son flow. Son travail sur les mots est fou et la façon dont il les met ensemble aussi. Salut à toi King !"

Dans le reste du classement, Nick Cannon couvre le rap des années 90 à aujourd'hui puisqu'il place Bizzy Bone du groupe Bone Thugs-n-Harmony en numéro 5 pour son flow à la fois mélodique et rapide. La quatrième position est donnée au trio des Migos qui, pour Nick Cannon "a changé la donne". C'est le rappeur de la Bay Area, E-40 qui monte sur la troisième place du podium devancé par son collègue californien Snoop Dogg pour "son flow le plus lent de monde. Un flow fou qui ressemble parfois à du frestyle". Et Eminem, donc, à la première place.

Vous êtes d'accord avec ce classement ?