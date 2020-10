Le palmarès des BET Hip-Hop Awards 2020

Découvrez les grands gagnants des BET Hip-Hop Awards 2020.

Les BET Hip-Hop Awards 2020 se sont déroulés mardi 27 octobre. C'était la 15ème édition d'une des plus grandes cérémonies musicales consacrées au hip-hop et au rap. Beaucoup de nominations, pour malheureusement, qu'un seul gagnant par catégories. Megan Thee Stallion, Roddy Ricch, Pop Smoke, Travis Scott, Lil Baby, Beyoncé ou encore Stormzy sont ressortis victorieux de cet événement incontournable dans le rap game US.

Après plusieurs semaines d'attente, le verdict est enfin tombé. Les artistes nominés, tout comme leurs fans, avaient hâte de connaitre les noms des vainqueurs. La cérémonie a été rythmée par les prestations d'artistes tels que 2 Chainz, Gucci Mane et Lil Wayne.

Megan Thee Stallion est la grande gagnante de cette année. L'interprète de "WAP" est repartie avec trois Awards sur huit nominations : meilleure collaboration (pour le remix de "Savage" avec Beyoncé), l'Hustler de l'année et l'artiste hip-hop de l'année. La rappeuse peut être fière de son parcours. Sur Twitter, elle a remercié BET et affirmé qu'elle ne s'arrêterait pas là !

Roddy Ricch n'a rien à lui envier. Nominé dans 11 catégories, il a remporté le prix de la chanson de l'année avec "The box" et de l'album hip-hop de l'année avec "Please Excuse Me for Being Antisocial".

A titre posthume, Pop Smoke a été sacré meilleur nouvel artiste hip-hop. Même après sa mort, le rappeur continue d'inspirer par sa musique et par son talent. Quavo lui a d'ailleurs rendu hommage lors de la cérémonie.

Découvrez la liste des gagnants :

Artiste hip-hop de l’année

Megan Thee Stallion

Meilleur clip hip-hop

Future f/ Drake, “Life Is Good”

Chanson de l'année

“The Box” (Roddy Ricch) - prod 30 Roc & DatBoiSqueeze

Album hip-hop de l'année

Roddy Ricch, "Please Excuse Me For Being Antisocial"

Meilleure collaboration

Megan Thee Stallion f/ Beyoncé, “Savage” (Remix)

Meilleure duo/groupe

Chris Brown & Young Thug

Meilleur nouvel artiste hip-hop

Pop Smoke

Meilleure performance live

Travis Scott

Parolier de l'année

Rapsody

Réalisateur vidéo de l'année

Teyana "Spike Tee" Taylor

Dj de l'année

D-Nice

Producteur de l'année

Hit-Boy

Hustler de l'année

Megan Thee Stallion

Meilleure plateforme hip-hop

The Joe Budden Podcast

Sweet 16 : Meilleur couplet dans une collaboration

Beyoncé "Savage" (Remix) (Megan Thee Stallion f/ Beyoncé)

Impact Track

Lil Baby "The Bigger Picture"

Meilleur artiste international

Stormzy (U.K)

Félicitations aux gagnants !