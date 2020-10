BET Hip Hop Awards 2020 : regardez les performances de 2 Chainz, Quavo, Gucci Mane...

Les BET Hip Hop Awards 2020 se sont déroulés ce mardi 27 octobre. L’occasion de récompenser les meilleurs artistes hip-hop. Si le résultat final compte (bien évidemment), la cérémonie est très regardée pour les shows qu’elle offre. 2 Chainz, Quavo, Gucci Mane… Ils nous ont tous régalé !

Les BET Hip Hop Awards 2020, encore un évènement très attendu par beaucoup d’artistes. Megan Thee Stallion, DaBaby, Travis Scott, Beyoncé, Drake, Cardi B, Future ou même Kaaris… Ils ont tous été nominés dans une ou plusieurs catégories. Le verdict est tombé cette nuit ! Comme dans toutes les compétitions, il a fait des heureux, et des déçus ! Mais ce n’est pas la seule chose que l’on retiendra de la soirée. Il faut savoir que la cérémonie est très appréciée pour les performances qu’elle propose. Et encore une fois, on a pas été déçu. Merci à 2 Chainz, Quavo, Gucci Mane, Lil Wayne, ou encore Big Sean pour ce show incroyable !

Regardez les performances :

2 Chainz et Lil Wayne : "Money Maker"

Lil Baby et 42 Dugg : "We Paid"

Polo G, Rapsody, Jack Harlow

City Girls: "Kitty Talk" et "Jobs"

Tobe Nwigwe: "Try Jesus" et "Eat"

Ade’, Buddy, Flo Milli et Deante Hitchcock

Brandy, Erykah Badu, Teyana Taylor et H.E.R.

Beenie Man, Bounty Killa, Skip Marley...

Gucci Mane et Mulatto

Big Sean, Jhené Aiko, et Ty Dolla Sign

Burna Boy et Chris Martin : "Monsters You Made"

Quavo en hommage à Pop Smoke: "Shake The Room" et "Aim for the Moon"

Cordae, Lil Bibby, G Herbo en hommage à Juice Wrld