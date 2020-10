Kid Cudi annonce "Man on the Moon 3"

Dix ans après le deuxième volume.

"The Man on the Moon" est de retour. C'est en tout cas ce que vient d'annoncer Kid Cudi sur les réseaux sociaux avec un tweet qui disait seulement "# motm3" et un visuel cinématographique posté sur YouTube.

Kid Cudi va donc continuer sa trilogie débutée en 2009 par la sortie de "Man on the Moon: The End of Day" rapidement suivi en 2010 par "The Legend of Mr. Rage". Dix ans plus tard, Cudder vient donc mettre fin à sa série avec le troisième volume.

Mais en plus de ce simple message à la fois très explicite et très énigmatique, Kid Cudi a mis en ligne sur YouTube une vidéo pour teaser l'arrivée du troisième volume de "Man of The Moon". Dans cette bande-annonce, on y voit le jeune artiste pendant la première ère de "Man on the Moon". On le voit ensuite debout au sommet d'une montagne surplombant une ville en pleine nuit avec une lune rouge sang comme toute lumière. Le film se termine sur ces mots : "La trilogie continue... Bientôt" sans plus de précisions quant à une éventuelle date de sortie.

Néanmoins, ça se précise. La première fois que Kid Cudi a parlé de ce projet, c'est lors de sa collaboration avec Eminem sorti cet été dans le titre “The Adventures of Moon Man & Slim Shady”. Mais il a tellement de projets au feu qu'on ne pensait pas que ce troisième épisode faisait partie de ses priorités. Il travaille en effet sur un album commun avec Travis Scott après le succès de leur morceau sorti sur Fortnite et a également annoncé son propre opus "Entergalactic" couplé avec une série Netflix pour 2021. S'il n'a rien sorti depuis son projet commun avec Kanye West, "Kids See Ghosts" en 2018, il devrait rapidement se rattraper.