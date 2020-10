Kalash Criminel présente "Sélection Naturelle", son nouvel album

Le Sevranais dévoile des informations sur son nouvel opus.

Kalash Criminel tellement bien teasé son prochain album qu'il nous a mis sur des charbons ardents. On l'a vu en feat avec Nekfeu et Damso, mais aussi avec Kaaris, multipliant ainsi les feats inédits et, quoi qu'en pense Booba, le rappeur sevranais est en train de créer un vrai gros buzz. Alors quand il donne de nouvelles informations sur cet opus, on se jette dessus avec avidité.

Kalash Criminel vient de donner le titre de son album, "Sélection naturelle", partagé la cover et la date de sortie. Le successeur de "La fosse aux lions" sortira le 20 novembre prochain.

En plus de la date et du titre de l'album, il a aussi partagé une photo qui devrait sans doute être la cover de son projet que l'on doit à l'inévitable Fifou et qui possède une forte connotation politique. On y voit en effet un jeune enfant albinos défendre une femme noire et son enfant face à deux agents des forces de l'ordre. Un symbole fort par les temps qui courent. Prochaine étape, le tracklisting qui s'annonce fou puisque l'on sait déjà qu'on y retrouvera Damos, Nekfeu et Kaaris et d'autres possibles featurings inédits. Si le disque ne sort que dans un mois, il faut s'attendre certainement à de nouvelles surprises durant ce laps de temps. On a hâte !