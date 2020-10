Tory Lanez : on ne l'arrête plus !

Le rappeur promet encore de nouveaux sons.

Alors qu'il s'était fait hyper discret depuis juillet et la fusillade durant laquelle Megan Thee Stallion a été blessée, on n'arrête plus Tory Lanez depuis la sortie de "DAYSTAR". Dans cet album, il revient sur les événements de juillet et clame son innocence. Il a aussi fait un live sur Instagram où, cette fois encore, il parlait de cette soirée et du fait qu'il n'y était pour rien. Et, malgré son inculpation, il vient de prévenir ses fans qu'il n'était pas prêt de s'arrêter.

Tory Lanez a retrouvé la parole et ne compte plus la lâcher. Dans un post sur Instagram, il a expliqué qu'il envisageait de sortir "un flot de nouvelles musiques et de nouveaux visuels". Il a ajouté qu'il "avait faim" et qu'il était "en mode super sayan".

Peut-être a-t-il envie de se rattraper ? "DAYSTAR" a été le projet avec la plus faible première semaine de sa carrière. Il ne s'est écoulé qu'à 36 000 copies et n'est rentré qu'à la 10e place du Billboard 200. La marche sera longue car Megan Thee Stallion l'a traité de "fou" tandis que Rick Ross ne cesse de se moquer de lui. Si Tory Lanez veut reprendre la place qu'il avait juste après le confinement et le succès de sa quarantaine radio, il a intérêt à faire beaucoup mieux de ça...