Freeze Corleone : malgré la polémique, il est toujours sur Spotify

Spotify refuse de refuse les morceaux de Freeze.

Voué aux gémonies quelques jours seulement après la sortie de son album "La menace fantôme", Freeze Corleone s'en sort finalement plutôt très bien. Alors que deux ministres ont lancé des enquêtes contre lui, qu'Universal lui a rendu son contrat de distribution, le rappeur des Lilas a néanmoins été disque d'or et d'autres institutions n'ont pas forcément suivi le mouvement. C'est le cas de YouTube qui retiré puis remis les clips du rappeur, mais aussi de Spotify qui a décidé de ne pas suspendre ses titres de sa plateforme.

Oui, vous toujours écouter les morceaux de Freeze Corleone sur Spotify. La plateforme de strealming a décidé de ne pas suivre "la meute" et de laisser en libre accès les titres du rappeur du 667. Devenu disque d'or, Freeze Corleone a vu la polémique se tasser et si quelques-uns de ses morceaux ont disparu, il ne s'agit pas de ceux de "La Menace Fantôme", mais d'autres plus anciens. Et puis, si jamais vous les cherchez, vous pouvez les trouver sur Spotify qui a décidé de garder Freeze Corelone dans son catalogue y compris le titre "Chen Zen", le morceau qui contient des propos tendancieux. Selon nos confrères du site 13Or du Hip-Hop, le service client de Spotify explique : "on propose de la musique tel que l'artiste souhaite qu'elle soit écoutée, et quelque fois, cela inclut du contenu explicite".

Ensuite, il s'agit du libre-arbitre de chacun et d'un choix personnel : libre à vous d'écouter ou pas ce titre, cet artiste ou cet album. Mais sachez que Spotify vous en laisse la possibilité.