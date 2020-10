T.I. et Jeezy lanceront la saison 2 de Verzuz !

Les deux kings d'Atlanta vont donc s'affronter en battle.

Vous devez connaître le principe des battle "Verzuz", qu'on peut appeler des battle de "classiques" en France. Deux rappeur s'affrontent en live, en passant un par un les hits et les tubes de leurs carrières respectives. Chacun leur tour, les rappeurs vont donc lancer un de leurs morceaux, puis l'autre va répondre avec un de ses propres morceaux, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils aient épuisé leur discographie. Le concept a été lancé en 2020 aux USA et on est sur le point de voir débuter la saison 2 de "Verzuz" avec deux véritables experts dans leur domaine.

En effet, la saison 2 débutera par un affrontement 100% Atlanta qui verra s'opposer T.I. et Jeezy, anciennement Young Jeezy. Deux des pères de la trap music, reconnus dans leur ville comme des incontournables. Finalement ça ne sera donc pas Busta Rhymes qui affrontera T.I., il avait sans doute l'air un peu trop motivé. L'annonce a été faite via Instagram, et on sait donc également quand va commencer cette saison 2 : le 19 Novembre prochain, entre 17h et 20h (heure locale d'Atlanta).

A eux deux, les rappeurs comptabilisent 6 albums placés à la première place des ventes, ce qui n'est pas rien. Évidemment Jeezy s'est empressé de faire monter la sauce, quand T.I. a répondu de manière un peu plus sobre. Les artistes s'entendent plutôt bien, la rivalité est ici purement musicale et on espère que ça annonce une très bonne saison 2 !