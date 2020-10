L'incroyable transformation physique de Busta Rhymes !

Busta Rhymes s'est remis en forme avant la sortie de son album !

Il y a des rappeurs dont on se demande si un jour ils arrêteront le rap, poseront le micro et laisseront la concurrence se débrouiller. Busta Rhymes est de ceux-là, actif depuis le tout début des années 90 avec les Leaders Of The New School puis rapidement en solo. L'une des voix les plus reconnaissables du rap US a enchaîné les projets et les succès jusqu'au milieu des années 2000. Si depuis il n'occupe plus vraiment le devant de la scène, il sort des albums assez régulièrement. Le prochain, "Extinction Level Event 2", sera disponible le 30 octobre et pour l'occasion Busta a amorcé une véritable transformation physique.

En effet, le rappeur faisait partie des artistes "massifs" du rap US, ceux dont la carrure en impose, qui n'hésitent pas à rapper torse nu et qui dégagent une impression de puissance quand ils rappent. Mais voilà, Busta Rhymes a aujourd'hui 48 ans, et avec l'âge, difficile de paraître toujours aussi costaud. Difficile mais pas impossible, pour le rappeur qui a quasiment fondu en moins d'un an. Il a partagé des clichés "avant / après" sur son Instagram, avec un message très motivant en légende.

"Ne vous abandonnez pas ! La vie commence maintenant ! Je n'aurais jamais pu sortir un album en n'étant pas au top de ma forme. Je me respecte trop et je vous respecte trop pour ça. Je suis juste là pour vous inspirer". Il n'a donc rien perdu de sa motivation, on imagine que son flow tout-terrain est toujours bien présent lui aussi ! Rendez-vous la semaine prochaine pour savoir si Busta est toujours aussi génial !