Lil Bibby confirme qu'un nouvel album de Juice Wrld est en route

Un deuxième album posthume est sur les rails.

Alors que le premier album posthume de Juice Wrld est un immense succès, Lil Bibby vient de confirmer qu'un deuxième opus du rappeur décédé était en cours de réalisation.

Juice Wrld est décédé il y a environ une dizaine de mois. Mais depuis sa disparition, son équipe et sa famille travaillent dur pour garder son héritage et sa musique vivants. Après la publication d'un premier album posthume couronnée de succès, "Legends Never Die" sorti en juillet dernier, Lil Bibby vient d'annoncer qu'un deuxième projet était déjà sur les rails. Interrogé dans le cadre d'une interview avec The Hollywood Fix, Lil Bibby, qui est à la tête du label Grade A Records, celui de Juice Wrld, a lâché une information d'importance par inadvertance semble-t-il.

A la question, "Sur quoi travaillez-vous en ce moment", il a répondu : "Le prochain album de Juice Wrld" avant de se reprendre et de dire : "Je parle trop".

Il faut dire qu'ils ont fort à faire et pourrait très bien balancer de la musique de Juice Wrld pendant des années. En effet, selon TMZ, au moment de sa mort, Juice Wrld aurait un stock de plus de 2000 titres inédits que son équipe et sa famille s'activent à mettre en ordre afin de continuer à faire vivre la musique du rappeur de Chicago. Et puis, c'est aussi un business juteux, ne nous y trompons pas. Avec une première semaine à presque 500 000 ventes pour son premier album posthume, certains y voient aussi le bon filon. Tant qu'on peut continuer à écouter Juice Wrld, on ne va pas se plaindre...