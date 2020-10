Koba LaD, Ty Dolla $ign, Guizmo : les sorties de la semaine

Voici les sorties du vendredi 23 octobre 2020.

Covid oblige, la quantité des sorties n'est encore une fois pas énorme. Par contre, côté qualité, on est gâté avec des albums aussi différents les uns que les autres mais tout aussi intéressants. De quoi passer un week-end de couvre-feu avec de la bonne musique dans les oreilles !

TY DOLLA $ING - "IN FEATURING WITH TY DOLLA $IGN"

Pour son retour, le chanteur de Los Angeles n'a pas essayé de nous bluffer. Tout est dans le titre de son troisième album qui compte effectivement de très nombreux invités. On note la présence de Kanye West, Anderson .Paak, Quavo, Lil Durk, Roddy Ricch, Mustard, Future, Young Thug, Gunna, SZA ou encore Nicki Minaj. Ty Dolla $ign n'est seul que sur quelques titres. Sinon, il est très bien accompagné.

DEJ LOAF - "SELL SOLE II"

Bizaremment, ce n'est que le premier album de Dej Loaf qui débarque six ans après le single qui l'a fait connaître, "Try Me". Sur cet opus, la rappeuse de Détroit reçoit l'aide de Lil Uzi Vert, Rick Ross, Conway The Machine, Benny The Butcher, Big Sean, Gunna, 6LACK, Boldy James, 42 Dugg et Sada Baby.

JOYNER LUCAS - "EVOLUTION EP"

Maintes fois repoussé, voici enfin le projet de Joyner Lucas sur lequel on peut notamment retrouver The Game, Rick Ross, Ashanti ou encore Elijah James.

KXNG CROOKED - "FLAG"

KXNG Crooked fait son retour en solo avec "Flag" sur lequel on retrouve notamment son ancien acolyte de Slaughterhouse, Joell Ortiz.

BLACC ZACC - "803 LEGEND"

Blacc Zacc est un affilié de DaBaby sur le label South Coast Music Group. Le natif de Caroline du sud s'entoure de 42 Dugg, Foogiano, Fat Loc et ZayTheGOAT sur ce projet de 13 tracks.

DAVE EAST - "KARMA 3 DELUXE"

Dave East revisite son album sorti en août dernier avec une édition Deluxe qui comprend des feats avec Jeezy, G Herbo et Chris Brown, notamment.

TECH N9NE - "FEAR EXODUS"

Tech N9ne continue son projet "ENTERFEAR" avec la sortie de l'EP "FEAR EXODUS" qui contient 8 titres et des feats de Krizz Kaliko, Wrekonize, Bernz, Joey Cool et Maez301.

MAJOR LAZER - "MUSIC IS THE WEAPON"

Nouvel album des Major Lazer,n très coloré, très festif avec des musiques chaudes comme le dancehall ou le reggaeton. Alors que le groupe emmené par Diplo n'avait pas sorti de projet depuis cinq ans, alors il a fait appel à Bad Bunny, J Balvin, Rosalía, Khalid, Alessia Cara ou encore Nicki Minaj.

KOBA LAD - "DETAIL"

C'est déjà le troisième album pour Koba LaD. Cette fois, il revient avec l'étiquette non plus de rookie mais d'artiste confirmé alors il fait les choses en grand, 15 titres et la présence de Freeze Corleone, Vald, Ninho, Maes, PLK et Zed à ses côtés.

GUIZMO - "LAMINE"

18 titres pour Guizmo qui malgré sa productivité a toujours autant de choses intéressantes à dire puisqu'il est seul la plupart du temps si on excepte les feats de Soso Maness et Leto. Dans "Lamine", Guizmo revient à un rap authentique et personnel.

LYNA MAHYEM - "FEMME FORTE"

Premier album pour Lyna Mahyem qui a particulièrement choisi le titre de son opus. Au menu, 17 morceaux et des feats avec Still Fresh, Franglish, Barack Adama, S.Pri Noir ou encore Imes Es.

CHIVAS GANG - "CRASH TAPE"

Retenez bien ce nom. Le Chivas Gang sort un premier projet mais on devrait rapidement entendre parler de ce groupe à l'orientation drill qui s'adjoint cette fois le concours de Key Largo et Kodes.