Niro va faire un album avec une intelligence artificielle !

Le rappeur de Blois a annoncé sa collaboration avec le laboratoire d’intelligence artificielle de Sony.

Grande première pour Niro : le rappeur est heureux d’annoncer officiellement sa collaboration avec Sony CSL, le laboratoire de recherche fondamentale du groupe Sony et leur équipe dédiée à l’impact de l’intelligence artificielle dans la production musicale.

Le projet pour l’équipe est de tester avec Niro leurs nouveaux prototypes basés sur l’intelligence artificielle dans le but de faire évoluer radicalement les rapports entre l’homme et la machine qu’il utilise. Plus qu’un outil, celle-ci devient un véritable compagnon créatif de l’artiste – tout en le laissant bien sûr au coeur de la création musicale.

La finalité de cette collaboration pour Niro sera la production d’un EP, conçu avec l’accès aux technologies les plus récentes des chercheurs du CSL. “Je suis ravi de collaborer avec le CSL, a-t-il déclaré. Ça peut faire avancer le mouvement ! Les prototypes vont permettre de pousser la créativité encore plus loin, et de faire progresser les artistes. C’est l’avenir de la musique, et c’est une équipe jeune, internationale et motivée.”

Ce n’est pas la première fois que Niro essaie de repousser les limites connues de l’industrie : après avoir créé un artiste de toute pièce avec son label Ambition Music, Bracash, et dévoilé son EP "Stupéfiant" en quatre parties comme un album évolutif, le créateur d'Ambition Music passe à la vitesse supérieure avec les chercheurs du CSL. "Niro fait indéniablement partie des plus grands rappeurs français, ont-ils révélé. Nous sommes donc extrêmement fiers de cette collaboration. Son expertise nous garantira que les prototypes que nous développons seront utiles aux artistes de demain !”

Demain est déjà en marche !