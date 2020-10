Kodes se met tout en "Gu**i"!

Découvrez le nouveau titre de Kodes "Gu**i"!

Plus méchant que jamais, le rappeur du Seven Binks, Kodes, balance son nouveau single "Gu**i". Comme toujours, le rappeur du, désormais, célèbre Bat7 se veut percutant et incisif, avec une grosse prod trap et des punchlines crues. Face à l'engouement qu'a suscité la première interprétation du titre, Kodes le balance sur toutes les plateformes de streaming. Et ça... C'est cadeau !



Kodes fait définitivement partie des rappeurs à suivre en 2020 et la sortie de son dernier EP "La B", l'a confirmé. C'est à travers sa série de clips "Méchant" que le jeune rappeur s'est fait remarquer. Des freestyles performés avec une énergie unique, qu'on lui retrouve dans son récent "William Thomas Freestyle", un clip produit par le réalisateur du même nom.

Loin de vouloir s'arrêter là, Kodes travaille actuellement sur son nouvel album (prévu pour 2021 au vu de son dernier post Instagram), dont le premier extrait sortira très prochainement... alors restez connectés! Avec "Gu**i", Kodes confirme sa place dans le rap game !

Découvrez le titre "Gu**i" de Kodes sur toutes les plateformes de streaming: kodes.lnk.to/Gucci