Booba met la pression quant à son nouvel album

Un teasing bien mystérieux...

Booba n'est pas seulement un troll sur les réseaux sociaux, c'est aussi un rappeur qui tient le haut de pavé depuis une vingtaine d'années. Aussi, quand il tease son dixième album, on l'écoute. Surtout qu'avec les piques qu'il envoie régulièrement à tous ses ennemis, il n'a pas intérêt à se rater et se sait attendu au tournant.

On le sait, Booba aime les réseaux sociaux, il les maîtrise très bien et sait parfaitement s'en servir. Alors quand il multiplie les annonces concernant un futur album, on serait enclin à le croire, même si on sait aussi qu'avec le Duc, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre, que ce soit sur Instagram ou sur Twitter, sauf, peut-être quand il clashe Gims, Damso ou Kaaris, entre autres... Mais, on attend tellement un nouvel album du rappeur de Boulogne qu'on a envie de croire aux indices qu'il sème de plus en plus souvent quant à un possible opus avant la fin de l'année 2020. Il faut dire que depuis la sortie de "Trône" en 2017, B2O n'est apparu que sur quelques singles et en feat avec des artistes qui appartiennent souvent à son entourage proche ou à un de ses labels.

Mais, un nouvel élément vient d'intervenir. Ce mardi 20 octobre, il a supprimé tous ses posts Instagram sauf ceux qui contiennent des extraits de morceaux. Est-ce la façon qu'il a trouvé pour teaser son retour, trois après son dernier long format ? Alors, doit-on croire au lancement prochain de son dixième album studio ? Toutes les options sont ouvertes. Et toutes les interprétations aussi. Son dernier post est ainsi légendé : "Ils ne retiennent jamais la leçon". Sous-entendu, je vais revenir remettre les pendules à l'heure et rappeler pourquoi je domine le game depuis si longtemps. Espérons que c'est bien ce qu'il veut dire et que son opus débarquera bien avant la fin de l'année 2020.