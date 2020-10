Pop Smoke est de nouveau premier du Billboard avec son album posthume

Pop Smoke vise le ciel avec son album posthume...

L'album "Shoot For the Stars, Aim for the Moon" de Pop Smoke est de retour à la première place du Billboard 200, trois mois après avoir fait ses débuts à cette place. Il semblerait que le rappeur de New York manque à tout le monde et continue d'imposer son art même après sa mort. Pour preuve, le projet posthume de Pop a été certifié disque d'or en France il y quelques jours et les artistes français ne cessent de s'inspirer de lui, notamment Ninho avec "Problèmes du matin" qui fait référence au morceau "Dior".

De l'autre côté de l'Atlantique, "Shoot For the Stars, Aim for the Moon" s'est vendu à 67 000 exemplaires la première semaine. Entré en première place du classement, l'album posthume est resté dans le top 4 depuis 13 semaines, sachant qu'il était à la seconde place pendant 9 d'entre elles. Cette semaine, Pop Smoke est de retour à la première place, laissant 21 Savage et Metro Boomin à la deuxième place avec "Savage Mode II" et Juice WLRD clôture le podium pour "Legends Never Die".

Les artistes décédés dans l'année écoulée manquent à tout le monde et leurs fans sont toujours au rendez-vous. Concernant Pop Smoke, le projet a une version Deluxe et les rappeurs américains n'hésitent pas à poser avec lui. Récemment, Lil Wayne s'est invité sur le titre "Iced Out Audemars" et les clips du new-yorkais continuent de pleuvoir. C'est sûr, Pop Smoke a marqué les esprits, l'histoire du hip-hop et New York, alors même s'il a été coupé dans son élan, les fans sont là pour continuer à faire vivre sa musique.